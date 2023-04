Lite tra ubriachi finisce a bottigliate

Un litigio degenerato, due persone che si azzuffano e per una di loro la destinazione finale è l’ospedale. Due ubriachi sono venuti alle mani in via Roma, intorno alle 3 della notte di sabato. Cosa abbia scatenato la rissa e come tutto si sia svolto lo stanno accertando i carabinieri della compagnia di Saronno. Secondo le prime informazioni, la lite avrebbe avuto per protagonisti due ubriachi. Niente di nuovo, fatti che si ripetono con frequenza. Spesso basta un nulla per far scattare l’aggressività. Una parola fuori posto, un commento non gradito, un riferimento a un fatto passato, uno sguardo mal interpretato. Sconosciute al momento le ragioni del contendere tra i due, potrebbero anche essere futili motivi, banalità. Dalle parole si sarebbe passati ai fatti e uno dei due litiganti avrebbe colpito l’altro con una o più bottigliate, ferendolo. Sul posto, oltre ai carabinieri impegnati nel riannodare i fili della vicenda, anche un mezzo di soccorso del 118: il ferito, 46 anni, è stato trasportato in ospedale a Saronno in codice verde, dunque nulla di grave e nessun intervento urgente di cura. S.V.