Lite fra stranieri di notte Accoltellato trentenne

Un egiziano di 35 anni è stato accoltellato ieri notte in pieno centro a Magenta.

L’uomo è adesso ricoverato in gravi condizioni al Niguarda di Milano il 35enne è rimasto ittima di una ferita di arma da taglio dopo una lite.

La rissa è scaturita dopo un acceso diverbio tra due persone, un episodio violento degenerato nel sangue attorno alle 4.30 tra le vie Diaz e San Biagio.

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti. Sul posto si sono subito precipitati i carabinieri, oltre ad un’automedica ed un’ambulanza in codice rosso.

Il 35enne è stato così preso in carico dai sanitari, stabilizzato e ricoverato e non sarebbe in pericolo di vita anche se le sue condizioni rimangono molto delicate.

Sul caso adesso indagano i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso che stanno raccogliendo materiale per arrivare al nome dell’aggressore che potrebbe aver usato un coltello per colpire il rivale.

Ch.S.