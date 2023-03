Lite fra fidanzati Lei finisce in ospedale Indagato il ragazzo

Ancora un litigio fra fidanzati degenerato e finito nel peggiore dei modi, e ancora una donna soccorsa e portata in ospedale. E’ successo a Cerro Maggiore la scorsa notte in via XXIV Maggio. Prima le parolacce fra fidanzati, poi le vie di fatto fino allo scontro fisico. Il tutto verso la una di notte.

Ad avere la peggio la donna, una 29enne, aggredita dal compagno, fino a rendere necessario l’arrivo sul posto dei carabinieri e di una ambulanza della croce rossa di Legnano.

La giovane è stata portata all’ospedale legnanese con ferite leggere giudicate guaribili in pochi giorni. Indagato il ragazzo della vittima.