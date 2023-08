Lite degenera Un denunciato e tre feriti

Dovevano confrontarsi per questioni di lavoro, ma poi è arrivato il padre di uno dei contendenti col coltello in mano. Una lite per motivi di lavoro è degenerata in rissa con tanto di arma bianca. Accade a Legnano in via Roma, nei giardinetti di piazza Trento e Trieste. Erano le 19.30 di due giorni fa quando il responsabile di un’agenzia assicurativa di 45 anni ed un suo dipendente di 30, si sono trovati per chiarire alcune questioni di lavoro. Prima alcuni scambi di accuse, poi è iniziato un violento alterco. Il dipendente ha coinvolto nella lite anche il padre, presente alla discussione. L’uomo, 71 anni, è arrivato sul posto con in mano un coltellino: ne è nata una breve colluttazione con il responsabile dell’agenzia, che è riuscito a disarmare l’anziano non senza problemi, ma si è ferito. Il bilancio alla fine è stato di tre uomini feriti, di cui due trasportati al pronto soccorso, e di una denuncia per lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma da taglio. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della compagnia di Legnano e un’ambulanza della croce rossa. I militari hanno sedato la lite e denunciato il 71enne per lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma da taglio. Il personale del 118 ha invece medicato sul posto il 45enne che aveva rimediato una lieve ferita a un dito e trasportato all’ospedale in codice verde padre e figlio per varie contusioni. Una vicenda questa dai contorni poco chiari su cui adesso vuole far luce il comando dei carabinieri legnanesi che ha poi trasmesso le vare informazioni alla procura di Busto Arsizio competente per territorio. Secondo indiscrezioni ci sarebbero lavori non pagati. Da qui la discussione poi degenerata in rissa.

Ch.S.