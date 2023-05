Lite degenera in un locale Uno dei rivali in ospedale l’altro si dà alla fuga

La discussione è degenerata in lite con un ferito, ma non in gravi condizioni. I soccorsi sanitari e i carabinieri sono stati chiamati nella notte tra sabato e ieri in via Lomellina, a Voghera, nei pressi dell’esercizio pubblico "Al forno". È successo circa un quarto d’ora dopo le 2. Una banale lite per quelli che nel gergo giudiziario e delle forze di polizia vengono definiti futili motivi. Sta di fatto che un 27enne di Voghera è stato trasportato con l’ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale di Voghera, medicato e poi dimesso con pochi giorni di prognosi. Il presunto aggressore nel frattempo si era allontanato a bordo di un’auto prima dell’arrivo dei soccorsi, facendo perdere le proprie tracce.