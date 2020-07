Varese, 27 luglio 2020 - Una lite tra tre nordafricani l’altra sera,intorno alle 22, a Varese in via Como, è finita con uno di loro ferito con una coltellata. Ad avere la peggio un ventunenne, poi trasportato all’ospedale, fortunatamente per lui si è trattato di una ferita di striscio, quindi dopo essere stato medicato è stato dimesso. Sull’episodio indagano i Carabinieri di Varese: ancora da rintracciare l’accoltellatore che dopo l’aggressione si è dato alla fuga e sul quale pare che il ventunenne non abbia però fornito informazioni ai militari. A dare l’allarme un passante che aveva notato il giovane ferito, sul posto sono arrivati i soccorsi e gli uomini dell’Arma che hanno ricostruito l’accaduto, una lite tra connazionali, per futili motivi.

