Lite alla patronale a Casalpusterlengo: accoltellato 17enne

CASALPUSTERLENGO (Lodi)

Minori litigano per strada e spunta un coltello, ad avere la peggio un 17enne colpito all’addome e finito in ospedale. Spaventosa lite, alle 23 di sabato sera, in via Buozzi a Casalpusterlengo. Un gruppo di adolescenti ha dato l’allarme per le ferite riportate da un 17enne di Brembio. Il ragazzo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Codogno, sarebbe stato colpito da un fendente. È stato soccorso dall’automedica di Casalpusterlengo e da un’ambulanza della Croce casalese. Fortunatamente la ferita era poco profonda, senza apparenti danni agli organi vitali. Il soccorso sanitario lo ha medicato e accompagnato, per le cure del caso, al policlinico di Pavia. La coltellata all’addome, secondo la prima ricostruzione dei fatti, sarebbe stata sferrata da un coetaneo dopo una lite passata alle vie di fatto. L’aggressore, italiano e residente nel Basso Lodigiano, è stato individuato poco dopo e accompagnato in caserma. Siccome le vie del centro erano affollate per la festa patronale i carabinieri hanno faticato non poco per tenere lontani i curiosi. Per questo hanno delimitato la zona dove si trovava il ragazzo ferito, in attesa del 118. P.A.