L’irruzione con rapina al ristorante In manette coppia di trentenni

Arrestati gli autori della rapina in un ristorante di Bodio Lomnago avvenuta qualche sera fa. Sono due italiani trentenni, una donna e un uomo, entrambi con precedenti, ora in carcere. Questi i fatti: il 30 aprile scorso appena passata la mezzanotte all’interno del locale ha fatto irruzione una donna che gridando si dirigeva verso la cucina, attirando l’attenzione dei dipendenti presenti che cercavano di capire cosa stesse accadendo. Il parapiglia era solo un diversivo: infatti, in quegli stessi attimi, un complice, con il volto parzialmente coperto da una mascherina chirurgica, si è introdotto nel ristorante e si è impossessato dei soldi custoditi all’interno della cassa,quindi dopo aver puntato la pistola (risultata giocattolo) a una dipendente è riuscito a fuggire. Immediatamente allertati sono arrivati i carabinieri di Azzate che grazie ad alcuni dettagli forniti dai dipendenti e alle tempestive ricerche hanno rintracciato la coppia. L’uomo e la sua complice sono stati sottoposti a perquisizione personale, al cui esito il trentenne è stato trovato in possesso di 2.300 euro. Individuata anche l’auto utilizzata per la fuga, al cui interno c’era una pistola giocattolo priva del tappo rosso ed un coltello a serramanico, sottoposti sequestro. I due rapinatori sono stati arrestati, l’uomo accompagnato nella Casa Circondariale di Varese, mentre la donna presso quella di Como. R.F.