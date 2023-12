Linea per Domodossola. Treni fermi di notte

Procedono a pieno regime i lavori di realizzazione del nuovo collegamento ferroviario tra il Terminal 2 di Malpensa e la linea ferroviaria del Sempione. L’opera, il cui progetto è stato promosso da Ferrovienord in partnership con Sea, permetterà la chiusura dell’anello ferroviario intorno a Malpensa e consentirà di ampliare il bacino d’utenza dell’aeroporto garantendo anche un più efficace e rapido collegamento fra lo scalo e Milano. Ieri mattina, a un anno dall’avvio del progetto, gli assessori regionali Franco Lucente e Claudia Maria Terzi, il presidente di Fnm Andrea Gibelli, il presidente di Ferrovienord Fulvio Caradonna, l’amministratore delegato di Sea Armando Brunini e il presidente di Salc Simon Pietro Salini hanno visitato il cantiere per fare il punto sulle opere.

Intanto, per consentire i lavori, dalle 22,10 di domani alle 5,45 di lunedì 18 sarà interrotta la circolazione dei treni sulla linea per Domodossola tra Gallarate e Somma Lombardo, uno stop legato all’intervento per collegare i binari della Milano-Domodossola al nuovo tracciato ferroviario dal Terminal 2 alla linea del Sempione. R.F.