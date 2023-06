Legnano: un interregno di due anni e 1,2 milioni di euro per la gestione ponte

La nuova gestione con il partenariato pubblico–privato potrà partire solo quando la ristrutturazione degli impianti sarà completata e quindi tra i problemi da risolvere c’è anche un "interregno" di circa due anni da occupare con una gestione temporanea: proprio in questi giorni la gestione ponte troverà una soluzione attraverso un bando per l’affidamento dell’appalto che consentirà di garantire l’apertura - nel limite concesso dalla struttura - mentre i lavori verranno portati avanti. Le linee di indirizzo sono state già definite: l’appalto avrà una durata temporale di 24 mesi e l’amministrazione comunale investirà nella gestione poco meno di 1,2 milioni di euro. La data ipotizzata per l’avvio dell’appalto è il primo settembre di quest’anno: al momento, e se non ci saranno ulteriori novità in queste settimane, la piscina di Legnano resterà chiusa al pubblico ad agosto per il passaggio di consegne da Amga sport al nuovo gestore.

P.G.