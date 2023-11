Legnano, Fondazione Bianca Ballabio promuove una serata benefica

Una serata per non dimenticare una giovane prematuramente scomparsa. La organizza la Fondazione Bianca Ballabio in ricordo dell’amata figlia. Sarà domenica 10 dicembre alle 17.30 al Dinner Mode restaurant, di Villa Jucker, via Matteotti 3. Un aperitivo natalizio in cui verranno illustrate tutte le attività benefiche fatte anche quest’anno grazie al contributo della Fondazione e alle numerose donazioni di tante persone affezionate. Sarà un’occasione per partecipare e donare, affinché tutto il bene continui ad avere il suo giusto seguito (serve confermare la presenza entro il 30 novembre a info@fondazionebiancaballabio.org). Come si ricorderà, la Fondazione Bianca Ballabio nasce a febbraio 2021 per volontà di mamma Michela e papà Massimo, al fine di perpetuare il ricordo e la memoria della unica figlia. Bianca aveva vent’anni, iscritta al primo anno della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Sassari (UNISS), termina in anticipo tutta la sessione di esami annuale il 27 luglio 2020 con l’ennesimo 30 in Anatomia 1. Bianca amava studiare, rimane purtroppo vittima innocente di un incidente stradale e, dopo nove giorni di battaglia in terapia intensiva al San Gerardo di Monza, l’11 agosto 2020 si arrende lasciando come sua prima eredità la donazione degli organi. La Fondazione che porta il suo nome vuole quindi dare un seguito ai suoi sogni, e che avrebbe potuto realizzare in un futuro; la "vision" è quella di riuscire ad "aiutare" chi ci aiuta ogni giorno, con grande dedizione e sacrificio: i nostri medici e tutto il settore che ruota intorno a loro. Silvia Vignati