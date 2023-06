LEGNANO, 3 Immigrati Espulsi, 2 Italiani Indagati e un 19enne con Divieto di Dimora

Tre stranieri irregolari accompagnati in Questura per l’espulsione, due cittadini italiani (un uomo e una donna) indagati per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina avendo dato ospitalità presso la propria abitazione a stranieri clandestini, una donna indagata per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento e, infine, divieto di dimora per il 19enne autore in concorso di alcune delle spaccate degli ultimi mesi ai danni degli esercizi commerciali della città: è questo il risultato dell’attività di contrasto dell’immigrazione clandestina, prevenzione della microcriminalità e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti messa in atto questa mattina dagli agenti del commissariato di Polizia di via Gilardelli. Partendo dall’analisi dei recenti episodi di furto e dallo sviluppo di segnalazioni e dai controlli effettuati dagli equipaggi, gli agenti si sono mossi con il Reparto Prevenzione Crimine di Milano, mentre sull’altro fronte, la squadra investigativa coadiuvata da unità cinofile si è concentrata in un’azione mirata nelle zone di via Carlo Porta, Bissolati e Cremona. Gli agenti hanno controllato 80 persone e 58 veicoli. P.G.