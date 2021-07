Varese - Disavventura per un asino a Leggiuno, in provincia di Varese. Questa mattina, verso le 10, l'animale è caduto in una pozza d’acqua nella quale è poi rimasto intrappolato.

I proprietari hanno subito lanciato l’allarme e sul posto è accorsa una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Ispra, con un’autopompa e un fuoristrada. L’animale è stato così salvato e affidato nuovamente ai suoi proprietari.