L’edificio di via Bachelet. L’allarme dei residenti:: "Quell’area è pericolosa"

Sono anni che versa in condizioni disastrate. L’edificio di via Bachelet, nella zona industriale di Magenta, è un’area dismessa molto pericolosa. Lo segnalano coloro che tutti i giorni passano da quella strada. Non è recintata e chiunque può accedervi senza fatica. L’esterno è stato sommerso da cumuli di rifiuti. La porta di ingresso è stata sfondata lasciando cocci di vetro dappertutto e i tre piani sono a rischio crollo. "Saranno dieci anni che si trova in queste condizioni – commenta un cittadino – sarebbe bello sapere se ci sono possibilità che venga sistemata". Si trova dislocato tra una ditta e il deposito della Movibus, con un ampio capannone sul retro. I locali interni sono in condizioni deprecabili. Preda dei vandali che li hanno letteralmente devastati. Escrementi umani, rifiuti, materassi gettati alla rinfusa e decine, pacchetti di sigarette in quantità, un televisore ultimo modello e decine di bottigliette di birra in vetro. L’ultimo piano è allagato dalla pioggia delle ultime ore e accedervi è un rischio enorme. I passaggi sono senza protezione e cadere è facilissimo. "E’ l’estate il periodo peggiore – commenta un residente della zona industriale – spesso vediamo gente che entra e esce da quella struttura. Si tratta, quasi sempre, di giovani". Nel mese di marzo del 2023 si sviluppò un incendio al secondo piano. Rogo del quale rimangono ancora i segni visibili. Furono i frequentatori del centro islamico che si trova proprio di fronte, sul lato opposto di via Bachelet, a dare l’allarme. Un gruppo di vandali entrò nella struttura e vi appiccò il fuoco per puro divertimento. Per poi fuggire e far perdere le tracce. Non mancano i senza tetto, anche se l’edificio è poco conosciuto e anche difficilmente raggiungibile essendo situato a circa tre chilometri dalla stazione ferroviaria. Ma non si può escludere che venga utilizzato da persone senza fissa dimora come dimostrano le coperte e i cartoni all’interno. "Spesso ci imbattiamo in persone che entrano in quell’area dismessa – commenta Munib Ashfaq, presidente del centro islamico di via Bachelet – Si tratta di vandali che entrano per combinare danni. Senza rendersi conto del pericolo a cui vanno incontro. E’ un peccato che ci sia una struttura del genere, anche se molto distante dal centro di Magenta, in condizioni così degradate".