Le Acli ospitano le opere dei detenuti

I lavori realizzati dai detenuti del carcere di Varese coloreranno fino al 5 gennaio lo Spazio polifunzionale di Acli in via Speri della Chiesa 9. Seconda edizione per “Arte in libertà“, mostra aperta sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Tre le sezioni: opere in ceramica realizzate nel laboratorio tenuto dallo scultore Ignazio Campagna, pensate per essere contenitori di erbe officinal; 23 tavole di fumetto eseguite durante il corso con i docenti Maria Teresa Campagna e Stefano Bruno per un’iniziativa del Cpia 2; infine un’esposizione di 30 fotografie dei soci del Fotoclub Varese sul tema della reclusione.