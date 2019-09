Varese, 29 settembre 2019 - Dopo la Pellico il Comune punta sulla Don Rimoldi. La scuola media che ha sede in via Pergine a San Fermo sarà oggetto di un intervento di efficientamento e riqualificazione, seguendo proprio l’esempio dell’istituto di via Appiani. Ad annunciarlo è stato il sindaco Davide Galimberti nel corso della giornata di festa organizzata ieri alla Pellico per la conclusione dei lavori. «Vogliamo lanciare un nuovo obiettivo: rendere efficiente un’altra scuola della nostra città – ha detto dal palco – a fronte di una ricognizione che abbiamo fatto abbiamo optato per la Don Rimoldi per le sue particolarità e la possibilità di trasferire alcuni impianti e tecniche di costruzione». Un segnale di attenzione verso le scuole di quartiere nell’ottica di un futuro sempre più green. La fase di progettazione per la Don Rimoldi partirà da subito, così come la caccia ai fondi necessari.

«Ciediamo la collaborazione di tutte le istituzioni per poter realizzare un progetto serio, innovativo e credibile – ha aggiunto il primo cittadino – Regione Lombardia e Unione Europea sanno che i fondi che arrivano a Varese vengono spesi bene e in tempi rapidi». In attesa di quello che sarà il nuovo intervento ieri è stato celebrato quanto realizzato alla Pellico, che si può fregiare del titolo di prima scuola a impatto zero della Lombardia. A dare il benvenuto alla struttura rinnovata sono stati un migliaio di persone, con una folta partecipazione degli alunni e dei loro familiari. A organizzare la festa sono stati proprio l’associazione dei genitori e la scuola. Sul palco si sono alternati i principali artefici dell’intervento, dagli assessori Civati, De Simone e Dimaggio, all’ingegnere Laura Menegaldo e all’architetto Franco Andreoli, fino alle autorità scolastiche. Presenti anche l’assessore regionale Raffaele Cattaneo e i parlamentari Alessandro Alfieri e Maria Chiara Gadda. Momenti di canto e spettacolo hanno scandito la mattinata, con tre inni diretti dal maestro Piscopo: i due istituzionali italiano ed europeo e quello della scuola.

Il momento più simbolico è stato quello dell’alzabandiera, con il nuovo tricolore alzato a quattro mani. Da un lato l’ex studente che quarant’anni fa aveva issato la bandiera in occasione dell’inaugurazione della scuola, dall’altro un ragazzo di prima media che invece ha iniziato solo da pochi giorni la sua avventura alla Pellico.

La giornata è proseguita nel pomeriggio, con le porte della scuola aperte alla città. I varesini hanno potuto toccare con mano gli interventi realizzati, che hanno trasformato la scuola in un edificio a zero consumi. Tecnici e ingegneri hanno mostrato le particolarità della struttura, a partire dalla copertura di 210 pannelli fotovoltaici che coprono quasi il totale fabbisogno energetico. Il risparmio sui consumi sarà di 60/70mila euro all’anno. Il cantiere è costato 2 milioni e 330mila euro, somma che il Comune di Varese ha ottenuto grazie a un finanziamento dal bando regionale Free.