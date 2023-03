Lavori al Centro sportivo Aperto il cantiere per posare il nuovo manto sintetico

Sono iniziati i lavori per il rifacimento del campo a 5, il manto erboso verrà sostituito con quello sintetico di ultima generazione. Si tratta del primo rilevante intervento di manutenzione straordinaria che verrà realizzato presso il Centro Sportivo di Bienate. "La società è particolarmente orgogliosa di riuscire a realizzare questo progetto e di poter offrire ai tanti giovani e giovanissimi che, quotidianamente, vi si allenano una struttura adeguata e di ripagare così gli sforzi e l’impegno che tutti hanno dimostrato in questi anni – commentano i responsabili del settore giovanile dell’Arconatese – Questo è solo il primo progetto di una serie di importanti investimenti privati che la società intende portare a termine a breve per le proprie squadre".