Laveno Mombello, violenta lite in stazione: tre persone ferite

Laveno Mombello (Varese) – Violenta lite alla stazione delle FNM a Laveno Mombello, tre persone sono rimaste ferite, nessuna in modo grave. È accaduto intorno alle 19, sul posto, appena lanciato l’allarme, sono arrivati i soccorsi con ambulanze e auto medica, e i carabinieri di Laveno e Luino che hanno avviato indagini. Ancora da chiarire i motivi che hanno scatenato la violenta lite che ha coinvolto una donna di 32 anni e due uomini di 36 e 40 anni. Dalle parole sono passati alle bottigliate in testa, due di loro sono stati portati al pronto soccorso per essere medicati.