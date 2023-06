L’autista aggredito Il sindaco di Cassano: "Scene da guerriglia" Ed è vertice col prefetto

di Rosella Formenti

Un primo segnale, importante: venerdì 23 giugno all’incontro con il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello sarà studiata la situazione che sta affrontando il comune di Cassano Valcuvia per la difficile convivenza con la struttura che accoglie tra i 50 – 60 giovanissimi stranieri non accompagnati, per la maggior parte provenienti dal territorio di Como. Sabato mattina la goccia che ha fatto traboccare il vaso: tre ospiti della comunità erano sull’autobus, uno di loro non voleva pagare il biglietto, il conducente lo ha invitato a scendere, al rimprovero i ragazzini hanno reagito con gli insulti all’autista, si è creata tensione, in difesa dell’uomo sono intervenuti alcuni avventori del bar vicino, i tre minori hanno allora chiamato “rinforzi”, alcuni amici arrivati "con bastoni e manici di scope" secondo quanto ha riferito il sindaco Serena Barea e si è scatenato il putiferio. A quel punto sono stati chiamati i carabinieri. Ma quanto accaduto conferma purtroppo una convivenza molto problematica. "Sono state scene da guerriglia urbana – ha detto il sindaco – i miei concittadini sono parecchio spaventati. Subiamo senza avere voce in capitolo decisioni che impattano fortemente sulla nostra comunità". E il presidente della Provincia Marco Magrini: "Cassano Valcuvia non può essere lasciata sola a combattere contro gravi episodi di violenza. L’ho comunicato al Prefetto di Varese sempre attento ed efficace rispetto a dinamiche che riguardano la sicurezza e l’ordine pubblico. Non c’è tempo da perdere e non a caso ha subito fissato un incontro con il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica-.Lo ringrazio sentitamente per la sensibilità mostrata".

Anche l’onorevole Andrea Pellicini (Fratelli d’Italia) ha espresso sostegno al sindaco, ha dichiarato "i gravissimi fatti di Cassano Valcuvia dimostrano che ci troviamo di fronte a un grave problema di ordine pubblico, con la retorica dell’integrazione, si è scelto inopportunamente di impiantare 60 minori extracomunitari di diverse etnie, alcuni tra l’altro pericolosi, in un paese di 600 abitanti. Ritengo che l’esperimento debba finire perché questa è una bomba a orologeria, bene ha fatto il Presidente Magrini a chiedere l’intervento del Prefetto".