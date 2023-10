L’assessore regionale:: "Aler cambia registro"

Massima attenzione ai temi della legalità, degli sgomberi, della riqualificazione e del mix abitativo: è l’indicazione data dall’assessore della Regione Lombardia alla Casa, Paolo Franco, ai cinque nuovi presidenti delle Aler Matteo Mognaschi (Aler Milano), Monica Guarischi (Aler Pavia-Lodi), Amedeo Ghidini (Aler Brescia-Cremona-Mantova), Corrado Zambelli (Aler Bergamo-Lecco-Sondrio), Stefano Cavallin (Aler Varese-Busto Arsizio-Como-Monza Brianza). "Ho voluto subito un incontro operativo - ha sottolineato l’assessore - per definire le priorità di azione e procedere concretamente verso obiettivi comuni", sottolineata anche la "necessità di offrire opportunità abitative a cittadini e famiglie non indigenti che però non riescono ad accedere al mercato degli affitti". Con “Missione Lombardia” la Regione sta investendo 1,5 miliardi sul tema della casa e dell’housing sociale con l’intento di coinvolgere più istituzioni possibili per raggiungere l’obiettivo di migliorare qualità e capacità abitativa pubblica, 786 milioni sono stati già “cantierizzati”.