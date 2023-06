Lago di Como, incidenti in acqua, 33enne soccorsa e due velisti salvati

Lago di Como affollato e pericoloso. Una 33enne che stava rientrando in porto a Dervio a bordo di un gommone si è scontrata con un’altra imbarcazione: è stata soccorsa sia dai volontari del Soccorso bellanese sia dai vigili del fuoco del Distaccamento di Bellano. Sempre a Dervio due velisti sono finiti in acqua dopo che la loro barca a vela ha scuffiato e si è ribaltata per un problema al timone. I due naufraghi sono stati recuperati dai vigili del fuoco di Lecco e di Bellano, che li hanno poi trasferiti all’asciutto sani e salvi. I soccorritori hanno pure riportato a riva la loro imbarcazione, prima che affondasse.

D.D.S.