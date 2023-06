Ha rischiato di annegare nel Ceresio. Il 21enne ricoverato in terapia intensiva

Varese - È ricoverato in terapia intensiva cardiochirurgica all'ospedale San Gerardo di Monza il giovane, 21 anni, marocchino, che ha rischiato di annegare nel lago Ceresio a Porto Ceresio (Varese). E’ stato recuperato a 18 metri di profondità, rianimato e quindi trasportato in elisoccorso all’ospedale brianzolo dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti.

La grande paura

Il ventunenne era in compagnia di alcuni amici sulla spiaggia comunale di Porto Ceresio, che con le belle giornate che annunciano l’estate comincia a essere frequentata dai bagnanti. A un certo punto il giovane ha deciso di tuffarsi ma dalle acque del lago non è più riemerso.

L’allarme

Gli amici hanno subito lanciato l’allarme, è partita una corsa contro il tempo, ogni minuto prezioso per salvare il giovane, sul posto sono arrivati gli specialisti del soccorso acquatico dei vigili del fuoco di Varese, a bordo di un battello pneumatico, gli aerosoccorritori del reparto volo Lombardia a bordo del Drago 153 per perlustrare dall’alto il lago e i sommozzatori del nucleo di Milano, impegnati nelle ricerche in profondità. E proprio i sommozzatori hanno individuato il ventunenne a 18 metri di profondità, l’hanno quindi recuperato e portato a riva, affidato al personale sanitario