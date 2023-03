Ladri di metalli Via tremila chili di stagno

Ladri in azione nella notte tra domenica e lunedì alla Mascioni Organi di Azzio, la storica azienda varesina, un’eccellenza nel settore della produzione e restauro di strumenti a canne I malviventi hanno messo a segno il colpo razziando un ingente quantitativo di stagno, circa 3 mila chili, caricati su due furgoni, rubati dalla fabbrica. Indagini sono state avviate dai carabinieri della compagnia di Luino, l’ipotesi è che si tratti di un furto su commissione: il metallo rubato ha infatti un elevato valore di mercato e su quello illegale, come per il rame (la cui quotazione è inferiore) i clienti purtroppo non mancano. L’azienda è un marchio prestigioso, una lunga e gloriosa storia cominciata nel 1829, i suoi strumenti sono "voce" musicale in centinaia di chiese, in ogni parte del mondo. A fare la spiacevole scoperta dell’incursione dei ladri il titolare ieri mattina, quindi la denuncia ai carabinieri. I malviventi hanno anche danneggiato le porte spaccate per entrare nell’edificio e mettere a segno il colpo. Sicuramente i ladri sapevano dove mettere le mani, un raid dunque studiato e per questo l’ipotesi è che si tratti di un furto su commissione. Purtroppo i furti di metalli sono un fenomeno preoccupante anche nel varesotto, dove sono continue le razzie soprattutto di rame. Poco più di una settimana fa proprio un furto di rame è stato sventato a Varese: i ladri erano pronti a colpire lungo la linea di FerrovieNord a poca distanza dalla stazione. Movimenti sospetti sono stati notati dal capostazione e segnalati al personale della sicurezza che ha dato l’allarme. Colpo fallito e ladri in fuga senza bottino.

R.F.