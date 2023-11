Ladri di biciclette cacciati dai titolari

Bici di valore ancora nel mirino dei malviventi ma questa volta, per fortuna, ai ladri è andata “buca“. Il blitz è stato tentato nella notte tra lunedì e martedì a Gallarate, bersaglio della banda la Cicli Mazzucchelli nel rione di Cascinetta. A sventare il furto i titolari che abitano sopra il negozio e che intorno alle 3,30 hanno avvertito un gran rumore. Si sono affacciati e hanno visto i malviventi che avevano già spaccato la vetrina e la serranda, due giovani pronti a razziare le bici che avrebbero caricato sul furgone con cui erano arrivati. Scoperti, sono fuggiti. Indagini sono in corso per individuarli. Di recente è fallito il tento di furto a danno della Bieffe Cicli Trek Flagship Store di Cavaria. A settembre il colpo era riuscito a Gazzada Schianno, alla All4cycling.