La velostazione promessa A tre anni dall’annuncio non si vedono i cantieri

di Paolo Girotti

Il primo via libera, determinato dalla concessione in comodato d’uso dell’edificio destinato a ospitare la struttura, risale al 2020, quando ancora il Comune era governato dal commissario prefettizio: a tre anni di distanza ancora nulla si è mosso e la burocrazia, almeno per ora, ha avuto la meglio sul progetto di una velo stazione e ciclofficina che avrebbe dovuto trovare spazio nell’ex magazzino Rfi a pochi passi dai binari ferroviari della stazione cittadina. Con buona pace di chi, spinto a usare la bicicletta per muoversi in città e magari proprio per raggiungere la stazione cittadina, esce con una due ruote la mattina ma non è mai certo di ritrovarla la sera, perché ormai da anni non esiste un deposito biciclette sorvegliato e i furti si susseguono senza soluzione di continuità.

Fu proprio nel periodo di interregno del commissario prefettizio, infatti, che si riuscì a portare a termine l’accordo con Rfi e Ferservizi per ottenere in comodato d’uso l’edificio inutilizzato, nato come deposito, posizionato proprio all’ingresso dell’area parcheggio che si snoda parallelamente ai binari ferroviari. Nel giugno dell’anno successivo, con l’amministrazione guidata da Lorenzo Radice ormai in carica, aveva preso il via una delle azioni prevista dal progetto "L’Alto Milanese va in mobilità sostenibile", vale a dire un workshop di progettazione partecipata pensato proprio per ipotizzare i futuri utilizzi dei fabbricati a fianco della velostazione di Legnano. Le dichiarazioni ufficiali allora stabilivano anche il via ufficiale al comodato d’uso, e cioè l’ottobre del 2021: da quel momento in poi la velo stazione avrebbe garantito un punto di interscambio tra le due ruote e il trasporto pubblico su ferro, offrendo un servizio capace di andare oltre il semplice deposito per le biciclette perché strutturato, appunto, su una velostazione localizzata sotto il portico, una ciclofficina, un’area corsi e un punto informazioni. Tutte funzioni da affidare a enti o associazioni no profit e che avrebbero occupato soltanto una porzione dell’ex magazzino, lasciando spazio ad altre attività: l’importo preventivato per realizzare la sola velostazione era stato quantificato in 75mila euro. L’unica certezza, oggi, è che ogni bicicletta lasciata in stazione, con qualsiasi tipo di lucchetto, oggi ha buone possibilità di cambiare proprietario entro la giornata.