La treccia di Marta Bimba dona i capelli: diventeranno parrucca per malate di cancro

di Rosella Formenti

I suoi bellissimi capelli sono diventati un dono prezioso per aiutare le persone malate oncologiche. Ha solo 6 anni la piccola Marta, vive con i genitori e un fratellino a Casciago. La sua è l’età delle favole e dei giochi, ma con il suo gesto è un grande esempio di generosità e di attenzione verso chi soffre, in particolare le persone che stanno combattendo la battaglia contro il cancro. Pazienti che non possono sostenere economicamente il costo dell’acquisto di una parrucca, un valido aiuto per migliorare la qualità della vita e avere più fiducia nella lotta quotidiana contro la malattia. La piccola da tre anni non tagliava i suoi capelli, lunghi, bellissimi, proprio come quelli di una principessa delle favole, l’altro giorno dalla parrucchiera della mamma il taglio per accorciarli e realizzare quella treccia, diventata un dono prezioso per ridare il sorriso a una persona malata. Confezionata in una busta, la treccia ha cominciato il suo viaggio, diretta a Santeramo in Colle, in provincia di Bari, dove ha sede l’associazione "Un Angelo per capello" che porta avanti questo importante progetto di solidarietà verso i malati oncologici. Raccontano i genitori, Patrizia e Alessandro: "Una nostra amica ci ha parlato di questa associazione, Marta ci ha sentiti mentre ne parlavamo, ci ha fatto domande, era interessata, le abbiamo spiegato dell’aiuto che dà a persone meno fortunate, malate e lei spontaneamente ha deciso di volerle aiutare, "anch’io voglio farle star bene", ci ha detto, voglio aiutarle a ritrovare il sorriso con i miei capelli". L’altro giorno il taglio, la treccia della piccola principessa ora è in viaggio per regalare un sorriso.