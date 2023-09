"La tana della lucertola" Ha regalato laboratori e campus a 120 bambini

Laboratori, un campo estivo e una vacanza in montagna. Sono le attività che hanno potuto svolgere gratuitamente nella scorsa primavera ed estate 120 tra bambini e preadolescenti del territorio varesino. È stato possibile grazie alle risorse economiche e al personale educativo del progetto "La tana della lucertola", coordinato dalla cooperativa sociale "La casa davanti al sole" in collaborazione con l’associazione "La casa del giocattolo solidale" e con la partnership del Comune di Varese. L’amministrazione ha segnalato tramite i servizi sociali i nominativi dei bambini provenienti da famiglie in situazione di difficoltà economica, che altrimenti non avrebbero modo di partecipare a momenti di socializzazione extrascolastici. Oltre cinquanta bambini tra i 4 e i 13 anni hanno potuto così frequentare i percorsi laboratoriali all’aria aperta realizzati a Venegono Inferiore presso "Il Roccolo", dove sono state organizzate trenta giornate dedicate alla condivisione amicale e al gioco non competitivo. A inizio agosto un gruppo di trenta bambini e preadolescenti ha partecipato a una vacanza a Pragelato dove tra camminate e giochi all’aria aperta hanno sperimentato momenti di vita in comune l’autogestione. Nelle ultime due settimane di agosto si è svolto invece a Capolago un campo estivo inclusivo. L.C.