La squadra di tennistavolo multata durante la trasferta

Una multa giudicata ingiusta e vessatoria è quella che si è ritrovato a pagare il team Tennistavolo che ha accompagnato Roberto Martinelli, atleta para della nazionale giovanile di tennis tavolo ad un allenamento in Croazia. L’incidente è avvenuto in una stazione di servizio a Fiume la sera del 17 agosto. In sostanza il benzinaio ha lasciato la pistola attaccata all’auto e quando l’autista, ignaro dell’accaduto è partito ha danneggiato pompa e auto. Grande spavento ma nessuna conseguenza per le persone coinvolte. È stata chiamata la polizia locale e la sorpresa è stato scoprire che per il conducente è stata emessa una multa da 130 euro.

"È incredibile come un semplice errore possa mettere a rischio la vita dei nostri giovani atleti – raccontano – Questo incidente poteva essere evitato con maggiore attenzione da parte del benzinaio. Invece, il coach che già volontariamente e gratuitamente accompagna i ragazzi, è stato multato perché la responsabilità ricade sempre sull’autista". S.G.