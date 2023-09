La scuola ora è più vicina. Pronto il progetto green

Approvato il progetto definitivo per realizzare la nuova scuola media di Madonna in Campagna, a Gallarate, intervento importante che ha intercettato i fondi del Pnrr. In provincia di Varese è uno dei due progetti che ha ottenuto il finanziamento, l’altro riguarda le Nuove Rodari a Somma Lombardo. Un investimento nel Gallaratese pari a 6,9 milioni e che metterà a disposizione un complesso scolastico moderno, con attenzione all’efficienza energetica e alla riqualificazione del rione. La struttura, i cui lavori cominceranno il prossimo anno, avrà una superficie di 2162 mq, avrà 9 classi e una capienza di 225 alunni, ci saranno aule polifunzionali, laboratori, una biblioteca, la mensa, la palestra e uno spazio verde. Nel progetto è previsto anche un parcheggio esterno. La nuova scuola sarà una struttura in legno, con un utilizzo importante del vetro per rendere gli ambienti interni accoglienti e luminosi e sorgerà accanto alla primaria Manzoni, andando così a sostituire il vecchio edificio che sarà demolito. I costi indicati in precedenza sono aumentati passando da 5,18 a 6,9 milioni, il comune di Gallarate è rientrato nell’elenco delle domande ordinarie ammesse al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili del Pnrr, ricevendo la differenza. L’assessore all’Istruzione Claudia Mazzetti con il sindaco Andrea Cassani ha portato il saluto agli studenti. "Abbiamo fatto interventi di manutenzione durante l’estate - ha detto Mazzetti - ma nel settore dell’Istruzione la vera novità del nuovo anno saranno i progetti delle due nuove scuole , la media di Madonna in Campagna e il Campus scolastico di Cascinetta-Cajello".