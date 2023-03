La Sant’Erasmo si accredita per il servizio

Raggiungere una popolazione anziana più ampia di quella attualmente servita in tutta la regione. Il futuro dell’Assistenza domiciliare integrata (ADI) è a un bivio: la Fondazione Sant’Erasmo si accredita per erogare i servizi secondo le nuove regole. Il 2023 è l’anno in cui l’Assistenza domiciliare integrata, come l’abbiamo conosciuta sino ad oggi, dovrà iniziare un nuovo percorso integrandosi con altri servizi territoriali e anche la Fondazione Sant’Erasmo sta compiendo i passi necessari per la procedura di accreditamento che dovrà essere ultimata entro marzo. Il Pnrr, nella scia dei provvedimenti che avevano assegnato risorse aggiuntive alle Regioni per ll’assistenza domiciliare, presuppone che gli interventi previsti nella "Missione 6" conducano entro il 2026 ad assistere in ADI il 10% della popolazione anziana. Per la Lombardia questo significa che, rispetto al 2019, sarà necessario raggiungere una popolazione di oltre 90mila anziani in più. "Ora il passaggio fondamentale non consiste più nel prendere in carico l’acuzie - dice il direttore sanitario della Sant’Erasmo, Chiara Mazzetti - ma nell’affrontare a livello territoriale la cronicità senza attendere l’esito". S.V.