"La riforma sanitaria ha svilito il medico di famiglia. E ora è emergenza"

La sveglia suona alle 5.15, a casa del dottor Franco Colombo. Poi il medico di medicina generale va in ambulatorio fra le 6 e le 6.30 e inizia a stampare le ricette. Intorno alle 8 accende il cellulare e prende visione delle richieste, e come minimo sono già una decina. Il suo ambulatorio di via Menotti (uno studio medico associato) ha aperture sia al mattino che al pomeriggio. "Se lavoro al pomeriggio faccio le visite domiciliari al mattino, poi torno in ambulatorio e proseguo l’attività, tra visite, telefonate e prescrizione di ricette" - racconta -. Esco dall’ambulatorio tra le 20 e le 20.30". Il dottor Colombo è un medico di famiglia “atipico”: risponde al cellulare e si può incontrare per le vie dell’Oltrestazione con la valigetta, diretto a casa dei pazienti. Parla con le persone e le visita. Ha più di duemila assistiti. "Noi medici di medicina generale stiamo vivendo un’ondata di lavoro impressionante - prosegue -. La consideriamo un’emergenza, e non c’è nessuno che stia cercando di risolverla". Attenzione che l’emergenza non è il "post Covid", ma l’assenza di professionisti sul territorio. "E questo è il secondo anno critico - riprende -. Faccio il medico da 34 anni, e non ricordo di aver mai prescritto una tale quantità di impegnative. Un periodo così difficile non l’ho mai vissuto. Le persone non si sentono tranquille, la pandemia le ha cambiate nel profondo. Ma il fatto drammatico è che viviamo un’involuzione del sistema. Il Covid è stato un’emergenza.

Ma andare in pensione non è un’emergenza, è fisiologico. Serve una programmazione per la medicina territoriale". Ma i bandi e vanno deserti. "Perché la riforma sanitaria ha svilito il medico di famiglia. Oggi non ha più fascino, è un lavoro burocratizzato. Io ho studiato per visitare, non per prescrivere". Come se ne esce? "Bisogna che "qualcuno" lavori per restituire dignità e motivazione al medico di famiglia, nonché appeal alla professione".Silvia Vignati