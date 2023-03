La relazione clandestina tra il pensionato e la ragazza finì in botte e rapina: via al processo

La sentenza del Tribunale di Roma

Milano, 9 marzo 2023 – Tre magentini, una donna e due uomini, alla sbarra. Accusati di avere depredato un anziano di tutti i suoi averi. Lei si era finta la sua amante. Loro, i truffatori, sono di Magenta e i fatti risalgono al 2019, ieri è cominciato il processo presso la settima sezione collegiale del Tribunale di Milano con la deposizione dell’anziana vittima. Un uomo che oggi ha 78 anni e ha sofferto le pene dell’inferno per quella vicenda.

In quel periodo l’uomo, che vive a Robecco sul Naviglio, s’invaghì di quella magentina. Da un’amicizia si passò ad altro. Lui pensò fosse amore. Era sposato e la cosa lo mise alquanto in imbarazzo, ma alla fine cominciò una relazione – sempre più pericolosa – durante la quale la donna riuscì a fare intestare l’abitazione dell’uomo alla figlia. Le finanze dell’anziano andarono sempre più calando e la moglie si insospettì. Un giorno si recò al supermercato Unes, nel quartiere sud, con 35mila euro per nasconderli alla moglie. Venne fissato un appuntamento con la sua amante. Ma lei si è presentò con il figlio e il genero. Arrivarono all’incontro armati di pistola e lo rapinarono. Prima di andarsene lo malmenarono brutalmente. A quel punto partì la denuncia. Prova importante raccolta dai carabinieri: la pistola senza tappo rosso usata per la rapina trovata a casa della magentina.