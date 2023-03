La raccolta dei rifiuti I sacchi li dà il Comune

Ha preso il via lunedì e terminerà sabato la distribuzione annuale gratuita di sacchi per la raccolta differenziata. La dotazione consiste in 25 sacchi trasparenti per la carta, 25 gialli semitrasparenti per la plastica, 100 in mater-B per l’umido. Il punto di distribuzione è nella sala consiliare (piazza del Carroccio 15), dove gli operatori saranno presenti in questi giorni e orari: oggi dalle 10 alle 13.30, domani dalle 16 alle 18.30, venerdì dalle 10 alle 13.30 e sabato dalle 10 alle 15. Per ritirare i sacchi il cittadino dovrà presentarsi con il proprio tesserino sanitario (se è l’intestatario della Tari) o con una delega dell’intestatario. Per le utenze commerciali (aziende, negozi, attività artigianali, bar, ristoranti, etc.) sarà necessario compilare il modulo riportato sul retro dell’avviso che gli incaricati di Ala hanno lasciato nelle cassette delle lettere e apporre il timbro. Per i sacchi grigi, è disponibile il distributore automatico. All’Ufficio tecnico comunale è possibile ritirare anche i sacchi azzurri, per pannolini e tessili sanitari. S.V.