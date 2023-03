La protesta degli studenti Sciopero allo Scientifico Tosi "Qui l’incubo Covid non è finito"

di Roberto Canali

Per fortuna il Covid è ormai solo un brutto ricordo in tutta la Lombardia, tranne al liceo scientifico Tosi di Busto Arsizio dove si continua a vivere in uno stato di semi-quarantena, almeno secondo gli studenti che ieri mattina hanno deciso di scioperare per protesta. "Da noi l’incubo Covid non è mai finito e a differenza delle altre scuole che sono tornate alla normalità continuiamo a essere confinati - lamentano i ragazzi che ieri sono rimasti fuori dalle aule - Siamo costretti a trascorrere il tempo dell’intervallo in classe, al massimo si può uscire nei corridoi ma non è possibile cambiare piano. Le lezioni di educazione fisica si svolgono per metà in aula e anche i colloqui con la psicologa sono online, così come quelli tra i nostri genitori e gli insegnanti".

Per tre ragazzi su quattro la situazione al Tosi è inaccettabile. "Le competizioni sportive sono state annullate, anche le assemblee d’istituto sono quasi impossibili da organizzare. Si fa lezione e basta, ma le gite e le attività pomeridiane sono state abolite. Noi chiediamo solo di tornare alla normalità, come accade negli altri istituti scolastici della provincia". La dirigente scolastica ha incontrato una delegazione dei ragazzi per spiegare che molte delle loro istanze sono già state prese in considerazione e nei giorni scorsi si sarebbero decisi anche dei cambiamenti, che saranno comunicati a breve, sui protocolli di sicurezza all’interno delle aule e degli spazi comuni.

Un ritorno alla normalità solo rinviato dunque, con buona pace degli studenti del Tosi che questa mattina dovranno decidere se rientrare o meno in classe.