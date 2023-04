La Polizia locale fa discutere Allarma la fuga dei vigili Il sindaco: ruolo da valorizzare

di Christian Sormani

Negli ultimi mesi dieci dei sedici agenti che lavorano al comando di via Generale Dalla Chiesa hanno chiesto il nulla osta per la mobilità, compresi comandante e vicecomandante tanto da preoccupare sia l’amministrazione comunale sia le forze di opposizione che ne hanno parlato nell’ultima seduta consiliare con l’interpellanza presentata da Lega, Gruppo Indipendente Nervianese e Con Nerviano, che hanno chiesto spiegazioni al sindaco "per capire le motivazioni di queste richieste, nell’ottica di una valorizzazione di un settore strategico per la sicurezza e tranquillità dei nervianesi". E’ quindi arrivata la risposta del sindaco Daniela Colombo: "Venendo ai fatti certi, e rispetto a ciò che sta accadendo, posso dire che ho chiesto un miglior presidio del territorio, una gestione più puntuale per garantire il decoro urbano contrastando quindi la problematica degli scarichi abusivi, deiezioni canine, posizionamento e presidio con telecamere mobili e altro ancora, così come vigilanza sui parcheggi selvaggi e sull’uso abusivo degli stalli per disabili, uscite serali nel capoluogo e nelle frazioni con ampliamento del turno fino alle 20.30 e altre iniziative che sono parte integrante degli obiettivi di performance della Polizia locale - prosegue il sindaco - Qui, se le domande di mobilità fossero originate da queste richieste è lì che andrebbe investigato il famoso gap di cui parlo sopra perché nelle intenzioni c’è invece la volontà di valorizzare le risorse e il ruolo della Polizia Locale. Visto che si cita il nostro programma e la sezione del capitale umano, che ritengo assolutamente strategica, per rispondere a questa interpellanza bisogna innanzitutto partire da ciò che ciascuno di noi considera siano gli aspetti motivazionali da stimolare" replica il sindaco.