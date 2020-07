Le vette del Tibet sono, solo, rimandate a un prossimo futuro. Omar Mohamed Ali, infatti, sì stava preparando per la sua prossima impresa, ma l’emergenza sanitaria legata al coronavirus ha cambiato le carte in tavola. "Sarei dovuto andare lì in agosto - esordisce -, ma questa pandemia, purtroppo, ha cambiato tutti i piani". Per questo motivo, durante il lockdown, il 37enne saronnese ha riflettuto e ideato un’altra impresa casalinga: "Ciò che mi mancava non erano i viaggi all’estero - confessa -, ma le mie montagne dietro casa". Così Omar ha ideato e organizzato l’avventura lombarda. Da lunedì 6 luglio, e fino a sabato, Omar percorrerà circa 373 chilometri in bici con un dislivello di 6 mila metri e 160 di corsa con un dislivello di 9 mila. "Finito il lockdown, mi sono allenato in questi due mesi, soprattutto su corsa e bici. Di base avevo già una buona preparazione atletica e non è stato difficile riprendere". La partenza sarà da Saronno in bici: da lì la prima tappa saranno i Corni di Canzo, a quota 1300 metri. Da qui proseguirà per il Monte Resegone (1800), la Grigna Settentrionale (2410), il Pizzo dei Tre Signori (2550) e il Pizzo Emet (3200). Poi da Madesimo di nuovo in sella per tornare a Saronno. "Sarà più dura del deserto, ma non vedo l’ora di partire". Un viaggio in solitaria, salvo le ultime due tappe, nelle quali "mi raggiungeranno Davide e Giovanna, due amici che ho allenato in questi anni". Lorenzo Pardini

