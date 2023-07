La nuova via Selene In anteprima video la rivoluzione stradale per chi arriva a Varese

di Lorenzo Crespi

"Ecco il progetto esecutivo di come sarà la nuova via Selene". Usa queste parole il sindaco di Varese Davide Galimberti, direttamente dalla sua pagina Facebook, per presentare ai varesini un’anteprima di come cambierà l’ingresso sud alla città con le prossime opere viabilistiche. Grazie a un video rendering animato con la presenza di auto, treni e pedoni, ci si può dunque fare un’idea piuttosto chiara del nuovo assetto che avrà l’area.

"Un intervento – spiega Galimberti – che consentirà di snellire il traffico in ingresso alla città e soprattutto agevolare la viabilità nell’area industriale della zona sud di Varese dove si trovano diverse aziende".

Il nuovo tratto di via Selene permetterà ai mezzi pesanti di raggiungere più facilmente l’area di Schianno. "Un percorso – continua Galimberti – che si collega con la nuova uscita realizzata qualche mese fa". Il riferimento è allo svincolo in uscita dalla A8 operativo da gennaio, intervento collegato all’apertura del supermercato Esselunga, che ha già reso più scorrevole l’ingresso in città.

"Tutti gli interventi e le novità che stiamo portando avanti sono collegati tra loro per raggiungere obiettivi importanti. Una mobilità più moderna e una città più connessa e accessibile, infatti, sono elementi fondamentali per competere oggi sia a livello economico che turistico", continua il sindaco.

Intanto prosegue il complesso cantiere di largo Flaiano per la realizzazione del ponte su cui poggerà la maxirotatoria che ridisegnerà l’accesso in città dall’autostrada andando a sostituire i semafori. I lavori sono in corso in questa fase sulla parte terminale del raccordo verso il centro, con il traffico ancora bloccato in ingresso dalla bretella A8, che è tornata invece percorribile in uscita il 29 aprile dopo quattro mesi di chiusura.

"Ogni intervento, dal più piccolo al più grande, fa parte di un disegno più ampio per lo sviluppo della nostra Varese – conclude il sindaco – dal video si può vedere la dimensione complessiva dell’intervento che si sta realizzando per migliorare l’accessibilità alla città e come verrà trasformato il sistema di mobilità esterna". Nel progetto è previsto anche un nuovo percorso pedonale.