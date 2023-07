La nuova piazza del Popolo Restyling alla fase finale

di Paolo Girotti

Ci sarà anche una notte con piazza del Popolo praticamente chiusa al transito, ma è la dirittura finale e i lavori che porteranno a queste limitazioni sono anche quelli che decreteranno anche la conclusione delle opere, in parte contestate, di riqualificazione dell’area: partiranno lunedì 24 luglio infatti, i lavori di asfaltatura che costituiscono l’ultimo intervento messo in cantiere per l’opera e che obbligheranno ad alcune modifiche alla viabilità. I lavori si svolgeranno in orario diurno e in due notti, quelle a cavallo del 2526 e del 2728 luglio. Il 24 luglio si comincerà con la fresatura di tutta l’area, mentre nella notte fra il 25 e il 26 luglio, dalle 21 alle 6, verranno realizzati il rialzo dell’incrocio fra la piazza e le vie Liberazione, Venegoni e Vespucci e dell’attraversamento pedonale di via Colombo. A quel punto si procederà con la messa in quota dei tombini e, nella notte del 27 e 28 luglio (sempre dalle 21 alle 6), si provvederà infine l’asfaltatura. Durante i lavori diurni di fresatura e messa in quota dei tombini, non si potrà transitare, con l’eccezione dei residenti, nelle vie Liberazione e Vespucci (da via Flora), mentre il transito in piazza del Popolo sarà a senso unico alternato. Nella notte fra il 25 e il 26 luglio non si potrà transitare, con l’eccezione dei residenti, nelle vie Liberazione e Vespucci (da via Flora) e sarà istituito l’obbligo di svolta in via Colombo per i veicoli provenienti dal sottopasso centrale.

Nella notte fra il 27 e il 28 luglio, in occasione dell’asfaltatura, alle prescrizioni valide per la notte precedente si aggiunge l’obbligo di svolta a destra in via Fiume per i veicoli provenienti da via XX Settembre, il che significa che piazza del Popolo sarà praticamente "chiusa" al transito. In ogni caso il consiglio, per entrambe le notti, è di evitare, se possibile il passaggio nell’area di piazza del Popolo. "Siamo consapevoli che questi lavori, in uno snodo cruciale della viabilità cittadina – ha detto a proposito l’assessore alle Opere pubbliche Marco Bianchi –, causeranno disagi per qualche giorno, ma confidiamo di limitare il loro impatto in forza di un traffico già diminuito con le prime partenze per le vacanze e allestendo i cantieri per le lavorazioni più impegnative in orari notturni".

Altri lavori sono previsti prima di quest’ultimo step: la prossima settimana, infatti, la piazza sarà interessata dalla sistemazione del verde con la piantumazione di essenze di diverso tipo nelle aiuole, l’installazione dell’impianto di irrigazione e dell’arredo urbano, con la collocazione delle panchine, dei dissuasori alle intersezioni viarie, dei cestini più che mai indispensabili e dei portabici.