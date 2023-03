La nonna resta in carcere

Niente arresti domiciliari per mancanza di una struttura idonea e la nonna cerrese rimane in carcere. La 65enne di Cerro Maggiore, arrestata a fine agosto con l’accusa di stalking, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e lesioni, rimane dietro le sbarre in attesa di processo. La donna comparirà davanti al gup con la richiesta di rito abbreviato, mentre la figlia che l’accusa ha tutta l’intenzione di costituirsi parte civile al processo. Secondo l’accusa, la donna perseguitava ormai da tempo la figlia e i nipotini piccoli, due gemelli di tre anni appena che la madre aveva il sospetto fossero maltrattati. Poi l’intervento dei carabinieri della locale stazione, dopo che la figlia passò la mattinata a respingere gli assalti della donna, disposta a tutto pur di entrare in casa. Una volta arrivati sul posto i militari, la 56enne aggredì pure loro, prendendo a pugni a calci anche l’auto di servizio. Arrivata in caserma, continuò il suo show personale e per lei scattò l’arresto. Adesso rimane dietro le sbarre perché non esiste una struttura adeguata dove accoglierla. "La mia assistita ha problemi psichici e la detenzione carceraria non le giova. Ma dove potrebbe andare senza un tetto? Il Comune dovrebbe almeno trovarle un posto come il centro Ginetta Colombo, dove avevano cercato di inserirla prima dell’arresto. Ma ora ci dicono che manca un certificato di invalidità" dice il suo avvocato difensore.