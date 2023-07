La madre fuggita con la figlia Al vaglio di un giudice il futuro della piccola Cora

di Daniele De Salvo

Tra meno di venti giorni si decide il futuro di Cora. È stata fissata per il 19 luglio l’udienza per decidere se la bambina di 10 anni, che ormai 16 mesi fa è stata trascinata in Costa Rica da mamma Annalisa Lucifero, possa restare con lei, oppure debba essere rimpatriata, per essere restituita a papà Stefano, come coma già stabilito lo scorso maggio con una sentenza pronunciata al termine del processo di primo grado, a cui tuttavia la madre si è opposta e contro cui ha presentato ricorso in appello. In attesa di tornare in aula, mamma Annalisa e la piccola Cora sono tenute d’occhio dagli assistenti sociali del paese centroamericano per evitare che la donna scappi di nuovo e porti ancora via la figlia. Sono seguite dagli assistenti sociali del posto anche perché pare non se la passino troppo bene: da un piccolo villaggio dove si erano stabilite inizialmente, sono state obbligate a spostarsi in un sobborgo di San José, la capitale dello Stato caraibico, proprio per poter ricevere aiuto e assistenza.

Ai magistrati Annalisa ha raccontato di essere fuggita dall’Italia e da Olgiate, dove si era trasferita dopo la separazione dal marito, che abita a Somma Lombardo e al quale sono stati già stati affidati gli altri due figli più grandi, perché lui la maltrattava. Gli inquirenti tuttavia non le hanno creduto. Anzi, hanno stabilito, come i colleghi italiani, che è lei a non essere adatta al ruolo di genitori. "Speriamo che questo incubo a occhi aperti finisca presto e che Cora possa tornare a casa da noi – auspica papà Stefano –. Non è facile resistere purtroppo. Con il mio avvocato di fiducia che mi segue stiamo affrontando lunghe pratiche burocratiche e sto sostenendo parecchie spese legali. Non posso però arrendermi, perché il posto di Cora è qui con noi". Quasi nessuno dei familiari è al momento riuscito a comunicare, né con Annalisa, né con Cora. La mamma ha tagliato i ponti con tutti e ha imposto il silenzio pure a Cora.