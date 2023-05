La madre dà l’allarme Giovane nel bosco salvato in extremis

La telefonata della mamma disperata ai carabinieri ha salvato la vita di un giovane, è accaduto l’altro pomeriggio a Buguggiate. I militari hanno ricevuto la chiamata della donna, in preda alla disperazione perché il figlio in un momento di sconforto le aveva comunicato l’intenzione di farla finita indicando genericamente il bosco di Buguggiate come luogo dove avrebbe compiuto il gesto. Subito i carabinieri di Varese hanno raggiunto la zona e nella fitta vegetazione hanno rintracciato il giovane che aveva già al collo un cappio che stava per soffocarlo. Tempestivo l’intervento dei due militari che lo hanno liberato da quella morsa e lo hanno quindi affidato al personale del soccorso per accompagnarlo in ospedale. Per i due militari la soddisfazione più grande: aver salvato una vita.