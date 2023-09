La Lilt in città il 4 ottobre tour di visite gratuite

Nastro rosa 2023: il tour di visite gratuite della Lilt (Lega italiana lotta ai tumori) approda in città. Il 4 ottobre, in via Bernardino Luini (pieno centro), l’ambulatorio su ruote offrirà alle donne la possibilità di fare gratuitamente una visita senologica e una mammografia con tomosintesi. L’opportunità è rivolta alle signore over 40 che non si sono sottoposte all’esame negli ultimi 12 mesi. Non è necessario prenotare. Gli orari delle visite (disponibili fino a esaurimento posti) sono dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Conviene segnarsi la data in agenda, considerando le liste d’attesa negli ospedali e strutture convenzionate. Quella legnanese è una delle 10 tappe del tour dell’associazione di volontariato sul territorio di Milano e Monza. La campagna Nastro Rosa ha come obiettivo la sensibilizzazione e la diffusione di una sempre maggiore cultura della prevenzione del tumore al seno. Nasce nel 1989 negli Stati Uniti e nel 1992 Lilt la introduce in Italia. Da allora ogni anno, a ottobre, Lilt pone in primo piano l’importanza delle visite periodiche, degli esami di prevenzione oncologica, della promozione di corretti stili di vita. S.V.