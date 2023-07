La lente dell’Europa sul Ticino Alla prova di Bruxelles la nuova Malpensa-Vigevano

di Giovanni Chiodini

CASSINETTA DI LUGAGNANO

L’Europa si fa paladina delle istanze di chi vuole tutelare l’ambiente, nei territori dell’Est-Ticino e nel parco Sud. Ieri mattina al termine dei lavori della Commissione Petizioni, a cui hanno partecipato anche i sindaci di Cassinetta e Albairate, Agnese Guerreschi del Comitato No Tangenziale e Dario Oliverio rappresentante degli agricoltori di zona, è stato deciso di tenere aperte le due petizioni presentate dai cittadini contro le opere previste nel Parco Agricolo Sud e contro la Vigevano-Malpensa inserita nel Parco del Ticino. L’Europa, pertanto, si è impegnata a continuare ad approfondire i contenuti e la conformità delle opere progettate con le norme europee, tra cui anche l’ultima nata, la Nature Restoration Law, approvata settimana scorsa dall’assemblea plenaria del Parlamento Europeo.

"Nello specifico – afferma Domenico Finiguerra, sindaco di Cassinetta – si è resa partecipe la Commissione dell’impatto che la Vigevano-Malpensa avrà sul consumo di suolo, sull’agricoltura, sul paesaggio, sull’inquinamento dell’aria, dove l’Italia è già incappata in diverse procedure di infrazione (l’ultima del 2022). Si sono altresì evidenziate le gravi lacune in materia di partecipazione al processo decisionale dei cittadini degli enti istituzionali e delle comunità locali, in palese violazione della convenzione di Aarhus, le contraddizioni con le politiche europee in materia ambientale e l’esplosione dei costi di un progetto lievitato di 128 milioni di euro (+58%)". Le tesi dei Comuni contrari sono state sostenute in Commissione anche da diversi parlamentari europei, da Rosa D’Amato (Verdi, Alleanza libera europea), che ha reso possibile l’audizione, a Mariangela Danzì (Cinque Stelle).

"Sulla Vigevano-Malpensa – ha detto nel suo intervento l’europarlamentare pentastellata – abbiamo ribadito che il territorio richiede infrastrutture che colleghino il Pavese con Milano e che riducano il traffico nei centri abitati della zona: la superstrada fortemente voluta dalla Regione e dall’attuale Governo, invece, non porterà questi servizi, distruggerà la biodiversità di queste aree del Magentino-Abbiatense e arrecherà un danno irreparabile alle attività agricole qui insediate".