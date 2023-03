La festa per i 14 anni degli anarchici In piazza all’alba e solo un graffito

di Sara Giudici

C’era chi temeva che la “festa di compleanno“ potesse trasformarsi in un rave party difficilmente controllabile e oggi, dopo il provvedimento del Governo Meloni, pure illegale. Ma per fortuna, alla fine, non è stato così. Hanno infatti lasciato la piazza alle prime luci del mattino i ragazzi del centro sociale Telos, che venerdì sera hanno avviato con un evento in piazza dei Mercanti la due giorni dedicata ai quattordici anni di presenza del “Territorio libero occupato saronnese“ in città.

La prima occupazione di uno stabile da parte dei giovani del Territorio libero occupato saronnese risale infatti al marzo 2009, quando venne occupato lo stabile di via Galli. Negli ultimi 14 anni sono seguite diverse altre occupazioni abitative e ricreative, compresa quella della storica sede tra via Varese e via Milano. Dopo lo sgombero dell’edificio che per anni ha ospitato le attività degli anarchici, il centro sociale è diventato itinerante con eventi in location a sorpresa in giro per la città, dai sottopassi all’ex Cantoni.

La serata con musica hardcore si è aperta intorno alle 20 con un momento di approfondimento sulla rivista Respiro seguito da una cena vegan. Quindi la musica con qualche chiamata di protesta da parte dei residenti. Come detto intorno alle cinque del mattino i ragazzi hanno iniziato la lasciare la piazza e, quando sono arrivati i primi ambulanti del mercato contadino, hanno trovato solo un camper che si è subito allontanato. Piazza dei Mercanti non è stata una scelta casuale. L’area è stata protagonista di presìdi, concerti e anche battaglie degli anarchici saronnesi. Basti citare quando per lottare contro i parcheggi a pagamento colorarono di bianco tutte le strisce degli stalli diventati azzurri per effetto dell’introduzione del pagamento.

C’è stata anche la guerra a colpi di graffito con l’Amministrazione dell’allora sindaco Alessandro Fagioli per la scelta di coprire alcune storiche scritte sui muri della piazza. Non a caso della festa notturna, che ha visto giovani arrivare a Saronno anche dalle province del comprensorio, è rimasto un graffito contro la sorveglianza speciale che i ragazzi hanno organizzato nottetempo.