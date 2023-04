.La festa della polizia Droga e maltrattamenti le emergenze del 2022

di Lorenzo Crespi

Oltre 180 arresti, 1.355 denunce in stato di libertà, oltre 55mila persone identificate. E poi ancora 16 chilogrammi di cocaina e 138 di cannabinoidi sequestrati. Sono solo alcuni dei numeri dell’attività dell’ultimo anno della Polizia di Stato in provincia di Varese. Entrando più nello specifico la Polizia di frontiera di Malpensa ha effettuato più di 2 milioni di controlli, con 1.207 respingimenti in frontiera e 345 documenti falsi sequestrati. 48 le denunce e quattro gli arresti da parte della Polizia postale, mentre la Polizia ferroviaria ha effettuato quasi 2.400 servizi di vigilanza in stazione e scortato oltre 2.700 treni. La Polizia stradale ha controllato più di 19mila veicoli: 448 le denunce per guida in stato di ebbrezza. La Polizia scientifica ha effettuato 63 sopralluoghi sulla scena del crimine, dove oltre alla repertazione di prove sono stati individuati 26 frammenti di impronte papillari latenti, di cui ben 18 utili che hanno permesso l’individuazione di 11 autori di reato.

Tra i fatti di rilievo da segnalare per quanto riguarda la squadra mobile nel corso dell’anno 2022 sono stati indagati 21 soggetti per maltrattamenti in famiglia, dieci persone per atti persecutori e 21 per violenza sessuale: in 12 casi le vittime delle violenze o atti sessuali sono stati minorenni. Intensa anche l’attività di contrasto ai reati contro il patrimonio, con arresti e denunce in materia di scippi e rapine, che hanno coinvolto anche soggetti minorenni in qualità di autori. Per quanto riguarda l’attività di controllo del territorio è stata costantemente assicurata la vigilanza agli obiettivi sensibili, ai parchi pubblici e ai luoghi di aggregazione giovanile al fine di prevenire il compimento dei reati e innalzare il livello di sicurezza percepita. 90 i controlli sugli esercizi commerciali: elevate 45 sanzioni amministrative per un ammontare di decine di migliaia di euro.

Nelle diverse articolazioni territoriali, dal commissariato di Busto a quello di Gallarate fino all’ufficio di Malpensa e alla Polizia di frontiera di Luino, sono state numerose le attività a contrasto dello spaccio, dei reati di genere e dell’immigrazione clandestina.