La droga, una trentenne: dalla lite alle martellate. Un ferito e un arrestato

RETORBIDO (Pavia)

Un ferito, colpito a martellate in testa. E un arrestato, con ancora accertamenti in corso. Sullo sfondo una storia di droga e forse anche di sesso. I soccorsi sanitari di Areu sono intervenuti verso le 22 di sabato in un cascinale in via Staffora a Retorbido, trasportando al Policlinico San Matteo di Pavia, in codice giallo, un uomo di 31 anni, ferito con colpi alla testa inferti pare con un martello. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Voghera, che hanno tratto in arresto un sessantaduenne vogherese, già noto alle forze di polizia. Sull’episodio per il momento non sono state fornite informazioni, potrebbero emergere oggi in sede della convalida dell’arresto scattato in flagranza. Da indiscrezioni sembrerebbe che nella questione sia coinvolta anche una donna, che forse il trentunenne stava seguendo, non tanto o non solo per gelosia ma soprattutto per proteggerla. Sta di fatto che, arrivato nel cascinale a Retorbido, il trentunenne ha avuto una discussione con l’altro uomo, che lo avrebbe colpito a martellate ferendolo in modo grave, anche se non risulta in pericolo di vita. Non ancora rese note le contestazioni mosse al sessantaduenne arrestato che sarebbe pure stato trovato in possesso di un’arma, anche se non usata nella lite con l’uomo rimasto ferito.Stefano Zanette