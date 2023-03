La cura delle ciclabili Un patto a tre solidale

Rinnovato l’accordo di sponsorizzazione per le attività di manutenzione delle piste ciclopedonali del Lago di Varese, del Lago di Comabbio e del collegamento Biandronno-Varano Borghi. Una collaborazione sottoscritta per la prima volta nel 2019 con il coinvolgimento di tre realtà: la Provincia di Varese, la MedicAir di Origgio e Naturcoop. Nel triennio 2019-2022 l’accordo ha consentito a Villa Recalcati un risparmio di 270mila euro all’anno con un importante risvolto sociale: della manutenzione si è occupato personale con disabilità. Visti i risultati positivi, l’intesa prosegue per un altro triennio. "Un’azione fondamentale per l’attuazione di una strategia efficace per la mobilità leggera del territorio – commenta il presidente della Provincia Marco Magrini –. Non è sufficiente realizzare km in più di piste ciclopedonali, bensì risulta estremamente importante porre attenzione a una gestione efficiente ed efficace delle infrastrutture nelle fasi progettuali, realizzative e manutentive".

L.C.