La circolare della preside Gli studenti prima di uscire puliscono i banchi dai rifiuti

di Rosella Formenti

Prima di uscire dall’aula, al termine dell’ultima ora di lezione, dall’inizio della settimana, da lunedì 6 marzo, gli studenti ripuliscono i sottobanchi e gettano i rifiuti (fazzoletti di carta, cartacce e altro) nella spazzatura.Una lezione pratica di educazione civica all’ITE Enrico Tosi di Busto Arsizio dopo le polemiche per la decisione della dirigente Amanda Ferrario di sospendere le assemblee fino a che i ragazzi non impareranno a lasciare la scuola in ordine come la trovano ogni mattina. Decisione presa in conseguenza delle condizioni in cui è stata trovata la scorsa settimana l’aula magna al termine di un incontro con un relatore, situazione di fronte alla quale proprio in nome della buona educazione e del rispetto delle regole secondo la dirigente non era tollerabile chiudere gli occhi.

A quel provvedimento è seguito quello che riguarda appunto la pulizia dei sottobanchi da parte di ogni classe prima di uscire dalla aule. La "lezione pratica di educazione civica", applicata al rispetto dell’ambiente in cui si studia, si sta dimostrando efficace, i ragazzi ne stanno comprendendo l’importanza. Esprime soddisfazione la preside Ferrario che dice: "I primi risultati sono positivi, i nostri bidelli sono contenti, i sottobanchi quando sono entrati nelle aule per le pulizie erano puliti, quindi il provvedimento sta funzionando, i ragazzi hanno capito e stanno collaborando". L’altro giorno la dirigente, dopo le polemiche per la sospensione delle assemblee, ha incontrato i rappresentanti degli studenti e il Comitato genitori, confronti necessari per fare chiarezza nei quali è emersa sintonia riguardo alle decisioni prese. "I ragazzi - continua Amanda Ferrario - hanno manifestato condivisione della linea adottata, la scuola è loro, non di altri, quindi è fondamentale che se ne prendano cura, pertanto proprio i rappresentanti degli studenti si faranno portavoce presso i compagni per tenere in ordine l’istituto che è casa loro". "Sono particolarmente contenta per questo impegno, hanno capito lo spirito dell’iniziativa educativa e la necessità di tornare al rispetto delle regole". Anche il Comitato genitori nell’incontro ha condiviso le decisioni adottate, "c’è l’impegno comune – sottolinea la dirigente – ad andare nella stessa direzione che vuol dire buona educazione, rispetto delle regole, della scuola e della cultura".