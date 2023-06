“La carica dei 101” ai tirocini del municipio, ma i posti sono solo nove

Si presentava come un’opportunità a disposizione di chi sta studiando e ha necessità di una minima entrata economica ma anche per chi, disoccupato o in cerca di lavoro, vuole superare un momento di difficoltà mettendo in tasca qualcosa e continuando allo stesso tempo a "formarsi": le richieste giunte in Comune non hanno tradito le attese e chi si è dovuto occupare della selezione si è trovato a prendere in considerazione una vera e propria "carica dei 101", tante sono state le candidature. I posti a disposizione sono quelli di "DoteComune", un’iniziativa di cittadinanza attiva e di partecipazione alla vita della comunità civile che "promuove le competenze di cui deve dotarsi il cittadino che si muove nella società della conoscenza". In soldoni si trattava di assegnare nove tirocini extracurricolari proposti dal Comune, aperti a tutti i cittadini maggiorenni disoccupati, inoccupati e studenti e che prevedono come corrispettivo un’indennità mensile. Come detto, hanno chiesto di partecipare al bando 101 cittadini e la selezione ha portato a identificare le nove figure professionali che andranno a lavorare nei diversi settori del Comune (preponderanti, a sorpresa, le richieste per i servizi demografici): anche l’età dei selezionati, compresa tra i 20 e i 60 anni circa, testimonia quanto le situazioni dei richiedenti siano diversificate. I nove selezionati saranno presto all’opera: i tirocini comportano un impegno di 20 ore alla settimana per sei mesi, rinnovabili per altri sei, e riconoscono un’indennità individuale mensile di partecipazione pari a 500 euro: la cifra, per chi si trovasse in questa situazione, è compatibile con il reddito di cittadinanza eventualmente percepito. Le posizioni assegnate dei tirocini sono queste: tre posizioni nell’area Lavori Pubblici del Comune di Legnano, una in area Cultura, una in area Ragioneria, una in area Tributi, una in area Servizi Demografici e due per il progetto "La scuola si fa città".P.G.