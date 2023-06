La Bella Estate 2023 a Legnano, 75 Appuntamenti tra Musica, Teatro e Cinema!

Sarà un’estate intensa, infiocchettata con settantacinque appuntamenti fra musica, teatro, letture animate, cinema e mostre che copriranno il periodo compreso tra metà giugno a metà settembre in dieci diversi luoghi della città: questo promette l’edizione 2023 de "La bella estate", tradizionale cartellone delle iniziative organizzate nel periodo estivo. Tra le proposte confermate la rassegna cinematografica "Ciak d’estate", ventuno proiezioni nel cortile della sala Ratti a cura di Cooperativa Cineproposta; le letture dei Canti della Commedia, a cura di Gianni Vacchelli, che quest’anno terrà anche un paio di lezioni sui Promessi sposi; la "Musica ti gira intorno", la Notte bianca programmata per domani 16, i concerti musicali al Castello Visconteo. Nuove proposte? "La Bella Estate dei bambini", ma anche la rassegna BiblioNote, gli eventi di musica, arte e libri nel Parco di via Cavour. E poi il Rugby Sound, dal 29 giugno al 10 luglio sull’isola del Castello; il District Festival, dall’8 al 10 settembre al Centro Pertini; il concerto di Caterina Cropelli del Festival "Donne in Canto" il 22 luglio al Castello; i concerti "Sugarpie & the Candymen" e "Aldo Di Caterino ensemble feat. Enrico Pieranunzi, Carlo Bavetta" del 21 luglio e del 4 agosto al Castello che rientrano in JazzAltro e infine l’appuntamento dedicato a Nanni Svampa il 30 luglio. P.G.